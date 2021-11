Popup-​Stores statt Weihnachtsmarkt in Gmünd

Foto: tv

Nach der Absage des Gmünder Weihnachtsmarkts will die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd die Standbetreiber nicht hängen lassen. Popup-​Stores in derzeit leerstehenden Ladengeschäften sollen eröffnet werden, wo die Händler ihre Waren verkaufen können. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen“, sagt Verwaltungssprecher Markus Herrmann.

Freitag, 26. November 2021

Thorsten Vaas

24 Sekunden Lesedauer



Betroffen seien 17 Standbetreiber. Mitte oder Ende kommender Woche solle der Verkauf starten, so Herrmann weiter. „Wir sind in Not“, ergänzte Oberbürgermeister Richard Arnold am Randes des Pressegesprächs zum Neujahrsempfang Arnold und appellierte an die Ladenbesitzer, nun nicht auf jeden Cent zu schauen, sondern etwas zurückzugeben. Anfang kommender Woche sollen weitere Informationen folgen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



208 Aufrufe

96 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen