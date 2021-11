Corona-​Impfstoff: Diebe legen Kampagne lahm

Unerwartete Probleme mit der Corona-​Impfung im Kreis Göppingen. Symbolfoto: pixabay

Rund 700 Impfdosen sowie Spritzen und Etiketten haben Einbrecher aus einer großen Corona-​Impfstelle entwedet. Das hat Auswirkungen auf die Impfwilligen.

Samstag, 27. November 2021

Michael Maier

32 Sekunden Lesedauer



Böser Zwischenfall in der zentralen Impfstelle Eislingen/​Fils im Landkreis Göppingen. Diebe brachen in eine Holzbaracke in der Ulmer Straße ein und stahlen in der Nacht auf Freitag etwa 700 Impfdosen samt Zubehör. Wie das Landratsamt mitteilt, ruhte deswegen einen Tag lang der Impfbetrieb. Über mehrere Tage hinweg sei mit Einschränkungen zu rechnen, hieß es. Allerdings konnte die Kampagne dank einer Nachschublieferung am Wochenende wieder aufgenommen werden.

Nach Angaben der Polizei sollen Unbekannte zwischen Donnerstagabend, 20.30 Uhr, und Freitagmorgen, 8 Uhr, in das kreiseigene Testzentrum mit Impfstelle eingebrochen sein. Im selben Zeitraum hätten Einbrecher in einem nahegelegenen Vereinsheim zudem Schnelltests und Schutzmasken gestohlen. Das Polizeirevier Eislingen bittet um Hinweise unter Tel. 07161/​8510.

