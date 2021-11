Corona Omikron: Wie gefährlich ist die neue Variante?

Omikron und Corona ganz allgemein sind aktuell auf dem Vormarsch: In Südafrika sind die Infektionszahlen zuletzt massiv gestiegen. Wissenschaftler führen das vor allem auf die sogenannte Omikron-​Variante des Virus zurück, die inzwischen auch in Deutschland aufgetaucht ist. Was das für Baden-​Württemberg und die Ostalb bedeutet, und was Experten sagen.

Samstag, 27. November 2021

Michael Maier

Omikron-​Corona lässt die Wissenschaft zittern. Ein Fall der Südafrika-​Variante ist inzwischen auch aus Hessen gemeldelt worden. Sie steht im Verdacht, noch ansteckender als die bislang dominierende Delta-​Variante zu sein Zudem könnte sie sich nachteilig auf die Schutzwirkung der Impfstoffe auswirken. Wir beantworten wichtige Fragen.





Wie wirkt sich Omikron auf das Corona-​Infektionsgeschehen aus?

In Südafrika ist die Zahl der gemeldeten Corona-​Infektionen zuletzt deutlich gestiegen — von rund 200 pro Tag Anfang November auf auf mehr als 2400 am Donnerstag. Südafrikas Gesundheitsminister Joe Phaahla vermutet hinter der exponentiellen Zunahme die neue Omikron-​Variante. Auch die Infektiologin Susan Hopkins vom Londoner Imperial College sieht zumindest einen teilweisen Zusammenhang zwischen B1.1.529 (Omikron-​Corona) und steigenden Infektionszahlen Der R-​Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt, liege bei Omikron höher als bei der Delta-​Variante.



Für eine abschließende Bewertung seien aber mehr Daten erforderlich. Ein weiterer Faktor für die dynamische Entwicklung in Südafrika könnte die niedrige Impfquote von 23 Prozent sein. Im Vergleich zu Europa ist die Sieben-​Tage-​Inzidenz in Südafrika, wo derzeit Sommer herrscht, mit knapp 12 sehr niedrig. Sollten sich die Befürchtungen bestätigen, könnte sich das bald ändern.

Österreichische Virologen gehen indes davon aus, dass Omikron-​Corona spätestens bis in zwei oder drei Wochen den Alpenraum erreichen dürfte. Das könnte auch auf der Ostalb und in ganz Baden-​Württemberg drohen. Womit aber noch nicht gesagt ist, dass Omikron sich hierzulande gegen Delta durchsetzen wird. Mehr zu Corona auf Papier in der Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung. (Werner Ludwig/​mic)



