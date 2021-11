Dorfgemeinschaft Frickenhofen: Neuer Wassergarten

Foto: gbr

Mit Hilfe von Geld aus der EU-​Förderkulisse LEADER hat die Dorfgemeinschaft Frickenhofen einen Wassergarten angelegt. Die Gestaltung der Ortsmitte greift die alte dörfliche Tradition auf, dass man sich generationsübergreifend unter freiem Himmel begegnet.

Samstag, 27. November 2021

Gerold Bauer

„Junges Volk im Reigen tanzt um die Linde herum“ heißt es schon im Volkslied „Hoch auf dem gelben Wagen. Ein Platz mit einem großen Baum mitten im Dorf war über Jahrhunderte für die Menschen Treffpunkt, Kommunikationsplattform und Unterhaltungsprogramm am Feierabend in einem. Dass es bei einer Dorfgemeinschaft um das Miteinander der Menschen im Ort geht, steht ja schon im Namen – und Frickenhofen ist da in vielerlei Hinsicht ein Paradebeispiel.







