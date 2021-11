Normannia Gmünd: 1:2 gegen TSV Berg

Der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd hat sich zum Vorrundenabschluss auf dem heimischen Kunstrasenplatz dem TSV Berg nach einer 1:0-Halbzeitführung noch mit 1:2 geschlagen geben müssen.

Samstag, 27. November 2021

Alex Vogt

Dabei hatte sich die vierte Gmünder Heimniederlage in den ersten 60 Minuten nicht abgezeichnet. Die Normannen waren es, die bis dahin ein deutliches Chancenplus hatten. Doch mehr als der Führungstreffer durch Jermain Ibrahim, der mit einem gefühlvollen Heber in der 15. Minute erfolgreich war, wollte nicht herausspringen. Vor allem in der Anfangsviertelstunde der zweiten Hälfte verpasste die Normannia das 2:0 – wieder einmal war die Chancenverwertung das entscheidende Manko. Alexander Aschauer köpfte in der 55. Minute an den Pfosten, außerdem parierte Gäste-​Keeper Alin Constantinescu mehrere Male glänzend.



So reichten dem TSV Berg, der in der 41. Minute einen Lattenschuss zu verzeichnen hatte und in den letzten 30 Minuten besser im Spiel war, zwei gelungene Offensivaktionen, um das Spiel zu drehen. Beide Male leistete Vlad Munteanu die Vorarbeit, beide Male war Thomas König in der 61. und 80. Minute per Kopf erfolgreich.





Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 29. November.



