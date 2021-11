Ostalb impft bald täglich gegen Corona

Corona im Ostalbkreis: Das Landratsamt fährt die Infrastruktur fürs Impfen hoch — Ab Dienstag, 30. November 2021, sind Corona-​Impfstützpunkte in Aalen und Schwäbisch Gmünd täglich geöffnet.

Samstag, 27. November 2021

Michael Maier

Angesichts einer möglicherweise drohenden Ankunft der Omikron-​Variante von Corona in Deutschland und allgemein steigender Infektionszahlen forciert das Land Baden-​Württemberg die Impfkampagne. Sowohl mit dauerhaften als auch mobilen Impfangeboten setzt das Landratsamt Ostalbkreis deshalb auf ein dichtes Netz an Impfangeboten. „Gemeinsam mit den Kommunen, den Ärzteschaften und den Hilfsorganisationen wird es ab Dienstag kommender Woche (30.11.2021) feste Impfstützpunkte in Aalen und Schwäbisch Gmünd geben, wo wir an sieben Tage pro Woche Erst– und Zweitimpfungen verabreichen und auch boostern“, so Landrat Dr. Joachim Bläse.

Kleinere Stützpunkte wird es dauerhaft auch in Ellwangen und Bopfingen geben, wo fest an vier bzw. drei Tagen die Woche geimpft wird. In allen anderen Gemeinden sind weiterhin in Absprache mit den Bürgermeisterämtern so genannte Pop-​up-​Termine vorgesehen. Damit gibt es nun Impfangebote durch niedergelassene Ärzte, dauerhafte Impfstützpunkte, mobile Teams und auch Betriebsärzte, die in den Unternehmen impfen.



Der Ostalbkreis zeigt sich somit auf eine weitere Zuspitzung der Lage und im Extremfall auch auf eine mögliche Ausbreitung der Variante Corona Omikron gut vorbereitet. Was es aktuell bei der lokalen Corona-​Bürokratie im Raum Schwäbisch Gmünd und Aalen zu beachten gibt, steht übrigens in der Wochenend-​Ausgabe der Rems-​Zeitung (Samstag/​Sonntag am Kiosk).





Impfstützpunkt Schwäbisch Gmünd, Schwerzerhalle, Schwerzerallee 6 (vorherige Terminvereinbarung über die Homepage der Stadt)

30.11.2021 von 14:00 – 20:00 Uhr

01.12. — 23.12.2021 täglich von 10:00 – 18:00 Uhr

27.12. — 30.12.2021 täglich von 10:00 – 18:00 Uhr

Impfstützpunkt Ellwangen, Stadthalle, Haller Straße 7:

30.11. 2021 von 10:00 – 16:00 Uhr

01.12.2021 von 11:00 – 18:00 Uhr

04. und 05.12.2021 von 10:00 – 16:00 Uhr

09.12.2021 von 11:00 – 18:00 Uhr

10.12.2021 von 14:00 – 20:00 Uhr

11. und 12.12.2021 von 10:00 – 16:00 Uhr

15.12.2021 von 11:00 – 18:00 Uhr

16.12.2021 von 14:00 – 20:00 Uhr

17.12.2021 von 10:00 – 16:00 Uhr

18. und 19.12.2021 von 10:00 – 16:00 Uhr

21.12.2021 von 11:00 – 18:00 Uhr

22.12.2021 von 14:00 – 20:00 Uhr

23.12.2021 von 10:00 – 16:00 Uhr

29. und 30.12.2021 von 10:00 – 16:00 Uhr

Impfstützpunkt Bopfingen (vorherige telefonische Terminvereinbarung über das Rathaus):

Stauferhalle

30.11. und 01.12.2021 von 10:00 – 16:00 Uhr

03.12.2021 von 10:00 – 16:00 Uhr



Ab 06.12.2021 alle Termine in der Egerhalle, Lauchheimer Str. 44, Aufhausen:

06.12 — 08.12.2021 von 10:00 – 16:00 Uhr

13. und 14.12.2021 von 10:00 – 16:00 Uhr

17.12.2021 von 14:00 – 20:00 Uhr

20.12.2021 von 10:00 – 16:00 Uhr

21. und 22.12.2021 von 14:00 – 20:00 Uhr

27. und 28.12.2021 von 10:00 – 16:00 Uhr

