Vielseitiges Spektrum am Sebaldplatz

Sebaldplatz im November. Foto: mic

Der Sebaldplatz steckt voller Geschichte. „Reitplatz“ sagen ältere Gmünder Bürger noch zu diesem Ort, weil einstmals das königlich-​württembergische Militär hier mit Zug– und Reitpferden stationiert war. (Sonderveröffentlichung der Rems-​Zeitung in der Wochenend-​Ausgabe)

Sonntag, 28. November 2021

Michael Maier

Und bei den Umbauarbeiten zu den Maurischen Gärten wurde 2018 direkt unter dem Platz eine bis dahin unbekannte Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, die unterhalb der Grünanlage belassen wurde. Das Areal und die ganze Umgebung sind attraktiv zum Bummeln und Flanieren, da es hier viele Geschäfte und auch Verköstigungsmöglichkeiten gibt. Einzelhändler rund um den Sebaldplatz warten nicht nur in der Vorweihnachtszeit mit tollen Angeboten auf. Mehr Infos in der Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung (Samstag/​Sonntag am Kiosk).

