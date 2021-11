Corona: Großeinsatz gegen die Pandemie

Das Team der ersten Schicht beim Start am Samstagmorgen. Foto: Heino Schütte

Gegen die aktuelle Corona-​Welle organisierte Gmünder Blaulichtfamilie am Samstag in der Großsporthalle gemeinsam mit Ärzten ehrenamtlich die bislang größte Einzel-​Impfaktion im Ostalbkreis – 1600 Impfungen in nur zehn Stunden.

Montag, 29. November 2021

Michael Maier

Rund 100 Ärzte und freiwillige Helfer aus mehreren Blaulichtorganisationen haben am Samstag in der Gmünder Großsporthalle für die Bevölkerung einen rekordverdächtigen Corona-​Impftag durchgeführt. Auch einige Medizinstudenten und –studentinnen hatten sich der Aktion spontan angeschlossen, um mit ihrem Wissen und ihren Fertigkeiten die „Blaulichter“ zu unterstützen. Nicht alles war dabei Friede, Freude, Eierkuchen. Mehr Infos in der Rems-​Zeitung (Montagsausgabe).

