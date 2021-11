Bundesvorsitz der Grünen: Ricarda Lang im Gespräch

Foto: privat

Wenn Annalena Baerbock und Robert Habeck bald Posten in der Regierung übernehmen, brauchen die Grünen eine neue Führungsspitze. So will es die Parteisatzung. Eine mögliche Nachfolgerin ist im Gespräch: die Gmünder Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang. Eigentlich wollte sie im Januar nicht mehr für einen Vorstandsposten kandidieren. Um Zeit zu haben für den Wahlkreis.

Dienstag, 30. November 2021

Thorsten Vaas

Denn im Wahlkampf selbst hat man Ricarda Lang im Wahlkreis Backnang — Schwäbisch Gmünd nur selten live gesehen. Schließlich habe sie als stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin „auch eine bundesweite Verantwortung“ und sei viel in Deutschland unterwegs gewesen, sagte die Grünen-​Politikerin nach der Wahl im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Über ihren Listenplatz zog sie in den Bundestag ein. Schon damals fragte die Rems-​Zeitung, wie sich Langs Präsenz im Parteivorstand mit ihrem Engagement für Gmünd vereinbaren lässt? Im Januar wolle sie bei den Neuwahlen nicht mehr als stellvertretende Bundesvorsitzende kandidieren, um Zeit zu haben für den Wahlkreis, antwortete sie.







