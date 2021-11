Impfen gegen Corona: Im Impfstützpunkt in Gmünd wird sieben Tage die Woche geimpft

Das Impfen im Ostalbkreis soll weiter forciert werden. Am Dienstag wurde der Gmünder Impfstützpunkt in der Schwerzerhalle vorgestellt. Geimpft wird hier ab sofort an sieben Tagen pro Woche.

Dienstag, 30. November 2021

Nicole Beuther

56 Sekunden Lesedauer



Dass das von Landrat Joachim Bläse am Dienstag vorgegebene Motto „Vollgas beim Impfen“ mehr als nur eine Floskel ist, das zeigte sich daran, dass die Impfteams auch während der Vorstellung des Gmünder Impfstützpunktes engagiert ihrer Arbeit nachgingen.





Wer einen Impftermin möchte, der wird ihn bekommen – daran lassen die Verantwortlichen keinen Zweifel. Seit Dienstag ist der Impfstützpunkt am Start, geimpft wird hier bis Jahresende an sieben Tagen pro Woche, jeweils von 10 bis 18 Uhr.





Die Termine im Impfstützpunkt Schwäbisch Gmünd Schwerzerhalle , Schwerzerallee 6 (vorherige Terminvereinbarung über die Homepage der Stadt ): 1. bis 23. Dezember täglich von 10 bis 18 Uhr; 27. bis 30. Dezember, täglich von 10 bis 18 Uhr. Das Aufklärungsformular und die Einverständniserklärung samt Anamnesebogen sollte ausgefüllt zum Impftermin mitgebracht werden; es besteht aber auch die Möglichkeit, dies vor Ort auszufüllen. Das Impfangebot ist auf Bewohner des Ostalbkreises beschränkt.







Weitere Impftermine sind auch auf der Homepage des Ostalbkreises zu finden.





Wie viele Impfungen mit Hilfe der Impfstützpunkte geplant sind, welches Personal dafür zur Verfügung steht und warum auch der Arzt-​Patienten-​Kontakt eine große Rolle spielt, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



