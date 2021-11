Ostalb-​Kliniken: Völlige Überlastung wegen Corona-​Patienten rückt näher

Im Ostalbkreis rückt die Überlastung der Intensivstationen näher. Zieht man jene Betten in Neresheim ab, die der Behandlung von Menschen mit Hirnschäden vorbehalten sind, ist bereits jetzt fast die Hälfte der Intensivbetten für Erwachsene mit Covid-​Patienten belegt.

Dienstag, 30. November 2021

Die Corona-​Kurve lässt daran keinen Zweifel: Tag für Tag wird im Ostalbkreis die Luft für Corona-​Patienten quasi dünner. Soll heißen: Die beängstigende Situation, dass es nicht mehr genug freie Intensiv-​Betten mit Beatmungsmöglichkeiten gibt, um Corona-​Patienten mit akuter Atemnot zu behandeln, rückt in Sichtweit.





Die Lage ist auf der Ostalb schon jetzt ernster, als es ein oberflächlicher Blick auf die DIVI-​Statistik der Betten-​Belegung in den Intensivstationen denken lässt. Warum dies so ist und wie sich die Kliniken auf die drohende Situation vorbereiten, steht am 30. November in der Rems-​Zeitung!



