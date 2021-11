1. FC Heidenheim: Zwei Gmünder schnuppern Bundesligaluft

Foto: Vogt

Mit Mert Arslan (auf dem Bild links) und Luka Janes spielen zwei Nachwuchstalente aus Schwäbisch Gmünd für die U19 des Fußball-​Zweitligisten 1. FC Heidenheim in der Bundesliga Süd/​Südwest und streben in naher Zukunft eine Karriere als Fußballprofi an.

Donnerstag, 04. November 2021

Alex Vogt

36 Sekunden Lesedauer





Nach der Saison 2017/​18 wechselten Mert Arslan und Luka Janes, die von ihrem persönlichen Betreuer Veselko Karacic mit Rat und Tat unterstützt werden, vom 1. FC Normannia Gmünd zum 1. FC Heidenheim . Mittlerweile gehören sie zum Stammpersonal bei der U 19 des Fußball-​Zweitligisten. „Wir sind mit der Entwicklung von beiden Spielern, sowohl spielerisch als auch menschlich, sehr zufrieden. Beide zählen zu unseren Leistungsträgern“, sagt der Heidenheimer U-​19-​Trainer Timm Fahrion.





Auf welchen Positionen die beiden Gmünder in Heidenheim zum Einsatz kommen und warum ihre sportliche Zukunft derzeit noch ungewiss ist, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 4. November.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



64 Aufrufe

146 Wörter

15 Minuten Online



Beitrag teilen