Corona und der Sport – was gilt?

Foto: gbr

Seit diesem Mittwoch gilt in Baden-​Württemberg die Corona-​Warnstufe. Sportvereine sehen erneut den regulären Vereinsbetrieb gefährdet und blicken mit Ungewissheit in den Winter.

Donnerstag, 04. November 2021

Thorsten Vaas

26 Sekunden Lesedauer



Sie scheint da zu sein: die gefürchtete vierte Corona-​Welle, vor der Expertinnen und Experten gewarnt hatten. Das Land Baden-​Württemberg rief die erste Warnstufe aus, als der Schwellenwert bei der Belegung der Intensivbetten mit Corona-​Patienten am Dienstag zwei Werktage in Folge über 250 lag. Damit treten verschärfte Regelungen für Nicht-​Immunisierte in Kraft. Dies bedeutet unter anderem eine PCR-​Testpflicht in Innenräumen – und erneute Sorgen für Sportvereine.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



214 Aufrufe

105 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen