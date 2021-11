Badsee in Gschwend: 200.000 Euro Zuschuss für Freizeitanlage

Foto: gbr

Der Auswahlausschuss des Vereins Regionalentwicklung Schwäbischer Wald befürwortet LEADER-​Projekt in Gschwend. Dies bedeutet einen Zuschuss von 200.000 Euro aus einem Fördertopf der EU.

Freitag, 05. November 2021

Gerold Bauer

20 Sekunden Lesedauer



Um den Freizeitwert des Badsees noch weiter zu steigern, laufen bei der Gemeinde Gschwend schon längere Zeit Planungen für eine Mehrgenerationen-​Freizeitanlage am See. Um sich bei der Finanzierung finanziell unter die Arme greifen zulassen, hat die Gemeinde einen LEADER-​Zuschuss beantragt.





