Corona-​Virus: Neue Quarantäne-​Regel

Wer positiv auf das Corona-​Virus getestet wurde, muss sich ab sofort selbstständig in Quarantäne begeben. Sie werden nicht mehr vom Gesundheitsamt kontaktiert. Die Ämter konzentrieren ihre Arbeit nun auf andere Gruppen.

Freitag, 05. November 2021

Thorsten Vaas

Auch mit Blick auf die Belastung der Gesundheitsämter, die neben dem Infektionsschutz noch weitere Aufgaben haben, sei diese Fokussierung beim Fall– und Kontaktpersonenmanagements erforderlich. Das bedeutet, dass – bis auf größere Ausbruchssituationen und Infektionsgeschehen in vulnerablen Gruppen – positiv getestete Personen und enge Kontaktpersonen nicht mehr routinemäßig von den Gesundheitsämtern kontaktiert werden.







Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion sollten sich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Da derzeit ebenso viele andere Erreger kursieren, kommen auch andere Ursachen in Betracht. Testmöglichkeiten für Personen mit Corona-​Symptomen sind auf der einer akuten Atemwegsinfektion sollten sich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Da derzeit ebenso viele andere Erreger kursieren, kommen auch andere Ursachen in Betracht. Testmöglichkeiten für Personen mit Corona-​Symptomen sind auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung zu finden.





Personen mit einem positiven Antigen-​Schnelltest oder PCR-​Test müssen sich in häusliche Absonderung begeben. Diese beträgt in der Regel 14 Tage. Informationen finden Sie auf der müssen sich in häusliche Absonderung begeben. Diese beträgt in der Regel 14 Tage. Informationen finden Sie auf der Webseite des Sozialministeriums









Personen, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, sollten Kontakte weitestgehend reduzieren und beim Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat einzuholen und sich testen lassen. Einrichtungen, in denen vulnerable Personen betreut werden, sollen sich beim Auftreten von Corona-​Fällen mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen.





Die Gesundheitsämter in Baden-​Württemberg konzentrieren sich künftig stärker auf größere Ausbruchsgeschehen und den Schutz vulnerabler Gruppen, beispielsweise in Alten– und Pflegeheimen. Das bedeutet, dass ab sofort positiv auf das Coronavirus getestete Personen nicht mehr routinemäßig von den Gesundheitsämtern kontaktiert werden. Nichtsdestotrotz gilt für sie die entsprechende Absonderungspflicht, die auch weiterhin von den Behörden kontrolliert wird. Das hat das Sozialministerium am Freitag mitgeteilt., kann sich nach fünf Tagen per PCR-​Test freitesten und dann die Absonderung beenden, wenn das Ergebnis negativ ist.müssen ebenfalls für 10 Tage in Absonderung. Diese kann vorzeitig beendet werden durch einender Absonderung, für Schülerinnen und Schüler und regelmäßig getestete Kita-​Kinder genügt ein Antigen-​Schnelltest, durch einender Absonderung.

