Alkohol im Spiel: Mehrere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet

Mit einem sehr rabiaten Autofahrer hat es die Polizei im Nachbarkreis Göppingen zu tun bekommen.

Samstag, 06. November 2021

Die Polizei berichtet dazu: Am Freitag gegen 20 Uhr fuhr ein 51-​jähriger mit seinem Toyota auf der B10 aus Göppingen kommend in Richtung Geislingen. Auf Höhe Geislingen hatte er eine 21-​jährige Audi Fahrerin rechts überholt und war anschließend so vor ihr gefahren, dass sie nur durch sofortiges Abbremsen und Ausweichen einen Unfall vermeiden konnte. Er war dann in starken Schlangenlinien weitergefahren und hatte mehrere Fahrzeuge derart gefährlich überholt, dass der Gegenverkehr abbremsen musste. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei konnte das Fahrzeug in Bad Überkingen antreffen und den Fahrer überprüfen. Dabei wurde festgestellt, dass er deutlich alkoholisiert war. Als bei ihm die Blutentnahme durchgeführt werden sollte, war er überaus aggressiv und leistete erheblichen Widerstand. Da er nicht mehr beruhigt werden konnte, musste er anschließen in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen und weitere Geschädigte der Fahrt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Geislingen unter 07331/​93270 entgegen.

