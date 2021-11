Gmünder Stadtfinanzen: Haushalts-​Marathon durch alle elf Stadtteile startet

Rund 1000 Seiten umfasst der Haushaltsplan der Stadt Schwäbisch Gmünd. Das Zahlenwerk für die Jahre 2022/​23 wird nun wieder aufs Neue vorbereitet.

Zu den ersten Schritten gehört eine Rundtour in alle Stadtteile. OB Richard Arnold, Finanzbürgermeister Christian Baron und Stadtkämmerer Rene Bantel werden in den nächsten Wochen in allen elf Ortschaftsräten zu Gast sein, um die schwer angespannte Haushaltssituation zu erläutern. In einem Vorgespräch mit der Rems-​Zeitung erklärt Christian Baron seine Einschätzung. Mehr denn je müsse sich die Stadt auf Pflichtaufgaben konzentrieren, andere Wünsche könnten kaum noch finanziert werden. Corona mache die Finanzentwicklung unberechenbar und habe jetzt schon tiefe Spuren bei den Einnahmen hinterlassen.

