Waldstetter Jugendbeirat tagte

Unter Beachtung der derzeitigen Corona-​Auflagen fand am Samstag in der Mensa der Gemeinschaftsschule ein Sitzung des Waldstetter Jugendbeirats statt.

Samstag, 06. November 2021

Gerhard Nesper

Dabei ging es unter anderem um die Nachfolge des Vorsitzenden Niclas Spieß, der aus persönlichen Gründen sein Amt abgibt, um die Beteiligung des Jugendbeirats am Volkstrauertag, um die im Frühjahr geplante Abrissparty des alten Rathauses, um die Beteiligung am Deutschen Wandertag mit einem „Geocaching“ , um die Fertigstellung der Grillstelle und anderes mehr. Ein ausführlicher Bericht steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

