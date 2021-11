Junges Denkmalprojekt: Als FSJ’ler in der Gmünder Münsterbauhütte

Im Rahmen des Projekts „Jugendbauhütten“ absolviert der 23-​jährige Georg Weitz aus Dresden in der Gmünder Münsterbauhütte ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).

Sonntag, 07. November 2021

Heino Schütte

„Jugendbauhütten“ ist eine neue Projektidee der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, angesiedelt in Esslingen und jedoch zwischenzeitlich verzweigt auf mehrere Einsatzstellen im ganzen Land. Nun auch in Schwäbisch Gmünd in der Münsterbauhütte und maßgeblich gefördert durch die Kessler-​Stiftung für Bildung und Kultur mit Sitz in Abtsgmünd, die schon unendlich viel Segensreiches im Ostalbkreis geleistet hat.Stiftungsvorstand Gerhard Grimminger war nun dieser Tage zu Gast in der Gmünder Münsterbauhütte, um sich mit weiteren Projektbeteiligten über das jüngste Engagement für die Idee der „Jugendbauhütten“ zu informieren.

