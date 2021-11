TSGV Waldstetten: 4:2 gegen SV Ebersbach

Foto: Caliskan

Ein hartes Stück Arbeit ist der 4:2 (3:1)-Erfolg des Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten gegen den SV Ebersbach/​Fils gewesen, was aber den Verantwortlichen der Gastgeber gänzlich egal gewesen ist, weil es gelungen ist.

Sonntag, 07. November 2021

Alex Vogt

Durch die Tore von Jannik Kurfess (15.), Liridon Elezaj per Foulelfmeter (18.) und Ivo Braun (31.) war der TSGV Waldstetten mit 3:0 in Führung gegangen, ehe Moritz Roos (40.) und Manuel Tamas (85.) für die Gäste auf 2:3 verkürzten. Elezaj war es dann, der in der 87. Minute mit seinem bereits 15. Saisontreffer das 4:2 erzielte.







Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 8. November.

„In unserer aktuellen Situation zählen einfach nur nackte Ergebnisse und deswegen dürfen sich die Jungs auch richtig über diesen Sieg freuen“, war TSGV-​Trainer Mirko Doll nach den umkämpften 90 Minuten sichtlich zufrieden.

