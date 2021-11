Einzelhandel in Gmünd: Schließungen, aber auch Neuanfänge

Schließungen, aber auch Neuanfänge gibt es aktuell im Bereich der Gmünder Innenstadt. Unter anderem gibt es Nachmieter für das frühere Deichmann-​Geschäft und den bisherigen Street-​One-​Store. Jasis Cupcakelädle verabschiedet sich aus Gmünd und zieht nach Gschwend.

Montag, 08. November 2021

Nicole Beuther

Vor einem Jahr hat Martin Naghdtschi, Inhaber der Wohngalerie in Göppingen, eine Niederlassung in der Gmünder Bocksgasse 21 eröffnet. Naghdtschi spricht von einer großen Nachfrage und kündigt die Eröffnung eines weiteren Geschäftes an – in der Bocksgasse 23 bis 29 . Die Räumlichkeiten befinden sich dort, wo viele Jahre das Schuhgeschäft Deichmann untergebracht war.







Jasmin Bulach begründet die Schließung in der Gmünder Bocksgasse 30 damit, dass der Platz inzwischen zu klein geworden ist; „wir produzieren sehr viel“. Ein endgültiges Aus des erfolgreichen Cupcakelädle bedeutet die Schließung deshalb nicht. In Kürze wird das Geschäft wiedereröffnen – am Marktplatz in Gschwend







Auch für den Marktplatz 11 gibt es Nachmieter, wie Eigentümer Helmut Maile berichtet. Zwölf Jahre war hier der Street One Store untergebracht, ehe Ende September die Schließung folgte. Wer neuer Mieter sein wird, möchte Maile aktuell noch nicht sagen; der Nachmieter wolle dies selbst bekanntgeben. Ein Bekleidungsgeschäft werde es nicht sein, so Maile, „sondern eine für die Innenstadt ganz neue Branche“.







In der Nachbarschaft stehen seit längerer Zeit schon Räumlichkeiten leer – in der Bocksgasse 3 – 5 . Christoph Grohmann von der Ellwanger Immobilienagentur City-​Jung betreut seit einigen Jahren schon Leerstände in verschiedensten Städten und ist aktuell auf der Suche nach Nachmietern für die 65 Quadratmeter große Fläche; fünf Jahre war hier das Modegeschäft Bonita men untergebracht.





Weshalb Grohmann mit Blick auf Gmünd von einem „kleinen Branchenproblem“ spricht und weshalb sich Modehändler mit bestimmten Modelabels seiner Ansicht nach nicht für Gmünd interessieren, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



