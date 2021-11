Dem Ostalbkreis laufen Kosten davon

Seit fünf Jahren gleicht die Aufstellung des Kreishaushalts dem Blick in die Glaskugel. Nun wurde der Haushalt im Kreistag eingebracht. Wie viel gibt der Ostalbkreis für was aus?

Dienstag, 09. November 2021

Thorsten Vaas

Zentrale Baumaßnahme im Bildungsbereich ist die Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums in Schwäbisch Gmünd, die bereits im Gang ist und insgesamt 47,5 Millionen kosten soll. Noch mehr steckt der Kreis in den kommenden Jahren in die Verkehrsinfrastruktur. „Wir marschieren bei der sozialen Sicherung mit größtem Tempo auf die 300 Millionen Euro zu“, schenkte Kämmerer Klaus Kurz dem Gremium reinen Wein ein.







Wie viel genau, und was der Neubau der Zentralen Notaufnahme und der Onkologischen Tagesklinik am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd verschlingt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

