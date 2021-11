Vorfall in der Innenstadt von Aalen: 31-​Jähriger in Polizeigewahrsam

Bis Dienstag, 6 Uhr, musste ein 31-​Jähriger auf richterliche Anordnung in Polizeigewahrsam bleiben. Er hatte mehrfach Passanten angeschrien und beleidigt.

Dienstag, 09. November 2021

Nicole Beuther

17 Sekunden Lesedauer



Er war am Montag gleich mehrfach dadurch aufgefallen, dass er in der Heinrich-​Rieger-​Straße und in der Innenstadt von Aalen Passanten anschrie und beleidigte. Da nicht davon ausgegangen werden konnte, dass belehrende Gespräche seitens der Polizei für Ruhe sorgen würden, wurde der 31-​Jährige gegen 17.30 Uhr mit zur Dienststelle genommen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



227 Aufrufe

69 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen