Warum die Impfdurchbrüche jetzt zunehmen

Dienstag, 09. November 2021

Bundesweit melden Krankenhäuser, dass mehr Geimpfte an Corona erkranken und auch eingewiesen werden. Die Zahlen bestätigt auch der jüngste Wochenbericht des Robert-​Koch-​Instituts (RKI). Bei den erfassten Daten lohnt sich ein genauer Blick – wir beantworten die wichtigsten Fragen.Das RKI hat die Zahl der sogenannten Impfdurchbrüche seit dem Februar 2021 erfasst: Rund 145 000 Menschen haben sich demnach in Deutschland trotz vollständigen Impfschutzes angesteckt. Besonders aussagekräftig sind die Zahlen bei den über 60– Jährigen – einer Altersgruppe, bei der die Risiken einer schwerwiegenden Erkrankung am größten sind: 60 Prozent aller Neuinfektionen mit Corona gehen auf Geimpfte zurück. Doch in jener Altersgruppe sind bereits 92 Prozent aller Deutschen geimpft. Acht Prozent der Ungeimpften sorgen also für 40 Prozent aller Neuinfektionen.

