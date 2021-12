Bagger beschädigt Strom– und Gasleitung in Gmünd

Symbol-​Foto: gbr

Bei Baggerarbeiten wurde in der Gmünder Weststadt eine Strom– und Gasleitung beschädigt. Verletzt wurde durch dieses Malheur allerdings niemand.

Mittwoch, 01. Dezember 2021

Gerold Bauer

14 Sekunden Lesedauer



Laut Polizei war am Mittwoch gegen 10:40 Uhr ein 45-​Jähriger in der Straße „Am Schirenhof“ mit Baggerarbeiten beschäftigt, als er eine dort verlaufende Stromleitung sowie eine Gasleitung beschädigte. Die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd konnten das Leck an der Gasleitung zügig stopfen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



208 Aufrufe

59 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen