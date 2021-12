Die Corona-​Infektionszahlen sinken – oder?

Erstmals seit Wochen sinkt die offiziell ausgewiesene 7-​Tage-​Inzidenz. Das ist mit Vorsicht zu genießen – bildet aber einen Trend ab.

Mittwoch, 01. Dezember 2021

Thorsten Vaas

Das Robert-​Koch-​Institut (RKI) meldet erstmals seit Wochen ein leichtes Absinken der 7-​Tage-​Inzidenz – von 452,4 am Montag auf 452,2 am Dienstag. Das RKI selbst kommentiert das nicht. In der öffentlichen Debatte sehen manche eine Trendwende, andere verweisen auf Meldeverzüge und damit einen nur scheinbaren Rückgang.

