Impfen gegen Corona: Impfstützpunkt in Gmünd ab Samstag im Leutze-​Saal

Der Andrang zum Start des Gmünder Impfstützpunktes war groß. So groß, dass die Stadt Schwäbisch Gmünd noch am Dienstagabend beschloss, den Impfstützpunkt ab Samstag, 4. Dezember, in den Leutze-​Saal des Congress-​Centrum Stadtgarten zu verlegen.

Mittwoch, 01. Dezember 2021

Nicole Beuther

„Dort kann die Impfkapazität erhöht werden“, erklärt Landkreis-​Pressesprecherin Susanne Dietterle.Noch bis Freitag, 3. Dezember, wird in der Schwerzerhalle geimpft. Ab Samstag dann im Leutze-​Saal des CCS in der Rektor-​Klaus-​Straße 9 – täglich von 10 bis 18 Uhr.Termine für das gemeinsame Impfangebot der Stadt Gmünd mit dem Landkreis können über die städtische Homepage gebucht werden.Geimpft wird bis Donnerstag, 30. Dezember. Nur an den Weihnachtsfeiertagen (24. bis 26. Dezember) gibt es keine Termine. Wer einen Impftermin im Leutze-​Saal gebucht hat, kann beim Impftermin die Tiefgarage im CCS nutzen und das gelöste Parkticket beim Impftermin entwerten.Zudem gibt es in der Großsporthalle, Katharinenstraße 33, zwei weitere Impftermine – am Samstag, 4. Dezember, und am Samstag, 11. Dezember.

