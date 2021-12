Übergabe von Metzgerei Jettinger an Nagel’s Fleischmanufaktur

Von links: Kilian Nagel, Anita Jettinger, Albert Jettinger. Foto: nb

Die Pandemie hat Anita und Albert Jettinger einen kleinen Vorgeschmack gegeben auf die etwas ruhigeren Tage, die bald bevorstehen. Doch die Übergabe der Heuchlinger Metzgerei Jettinger in jüngere Hände war schon länger beschlossene Sache.

Mittwoch, 01. Dezember 2021

Nicole Beuther

35 Sekunden Lesedauer



Ziemlich bald nachdem für Anita und Albert Jettinger feststand, dass sie ihre Metzgerei in jüngere Hände übergeben möchten, machten sie sich auf die Suche nach Interessenten. Drei, vier Jahre, so heißt es in der Branche, dauert es in der Regel, ehe jemand geeignetes gefunden ist. Bei Jettingers ging es schneller.





Weshalb Kilian Nagel und Nagel’s Fleischmanufaktur als Glücksgriff bezeichnet wird, was bleibt und was sich ändert, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Nach über 30 Jahren will das Ehepaar etwas kürzertreten. Arbeiten werden sie aber weiterhin – als Angestellte in der Metzgerei in Heuchlingen, die ab 1. Januar Kilian Nagel von Nagel’s Fleischmanufaktur gehört.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



96 Aufrufe

143 Wörter

26 Minuten Online



Beitrag teilen