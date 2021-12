Welt-​Aids-​Tag: Ein Gespräch mit der Aids-​Hilfe Gmünd

Menschen mit HIV können heute leben wie alle anderen Menschen. Das ist zweifelsohne die wichtigste Aussage von Joschi Moser und Volker Kujawski, Vorsitzende der Gmünder Aids-​Hilfe, anlässlich des Welt-​Aids-​Tages am 1. Dezember.

Vorurteile und Ausgrenzung – das war etwas, was auch der Aids-​Hilfe Gmünd, gegründet 1995, zu Beginn ihres Wirkens begegnete.





Wie die Aids-​Hilfe damals den Vorurteilen begegnete und weshalb mit dem Umzug vom Traubengässle in die Ledergasse 39/​1 die Umbenennung in „Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit“ erfolgte, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Der Welt-​Aids-​Tag ist ein Tag, an dem seit 1988 zu einem Miteinander ohne Vorurteile und Ausgrenzung aufgerufen wird. Ein Tag auch, an dem den an Aids Verstorbenen gedacht wird.

