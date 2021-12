Inzidenz im Ostalbkreis unter 500: Ausgangsbeschränkungen könnten ab Montag entfallen

Am Mittwoch ist die 7-​Tage-​Inzidenz im Ostalbkreis erstmals seit 16. November 2021 wieder unter die Marke von 500 gefallen. Sollte dies bis einschließlich Sonntag, 12. Dezember, so bleiben, würden ab dem 13. Dezember die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte und nicht Genesene entfallen. Sollte das der Fall sein, dann wird die Landkreisverwaltung noch am Sonntagabend die Öffentlichkeit informieren.

Eine positive Bilanz dieser Impfwoche zieht Landrat Dr. Joachim Bläse. Die Abläufe in den vier Impfstützpunkten des Ostalbkreises in Aalen, Bopfingen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd hätten sich eingespielt. Zwischen 1000 und 1150 Impfungen konnten dort täglich durchgeführt werden. Zusammen mit den Impfungen in den niedergelassenen Praxen haben damit täglich zwischen 2300 und 3900 Menschen ihre Erst-​, Zweit– oder Boosterimpfung erhalten. „Auch die Dezember-​Pop-​up-​Angebote durch die Mobilen Impfteams in den anderen Kommunen sind gut frequentiert und meist in kürzester Zeit ausgebucht“, so der Landrat, der ankündigt, dass die Impfaktionen im neuen Jahr weitergehen und bereits terminiert sind.





Besonders wichtig ist Dr. Bläse, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger boostern lassen, also ihre Auffrischungsimpfung abholen. Auch an Ungeimpfte richtet der Landrat einen erneuten Impfappell. „Noch herrscht die Delta-​Variante des Corona-​Virus vor. Epidemiologen zufolge wird in Kürze die noch ansteckendere Omikron-​Variante bei uns in Deutschland vorherrschen. Mit entsprechenden Quarantänemaßnahmen von Einreisenden aus Ländern, die aus Virusvarianten-​Gebieten kommen, müssen wir versuchen, den Durchmarsch der Omikron-​Variante zu verlangsamen. Ziel ist es, uns Zeit zu verschaffen, um noch möglichst viele Menschen aktuell vollständig impfen und bereits zweifach Geimpfte boostern zu können. Denn nach neuesten Erkenntnissen, ist nur ein hoher Antikörperspiegel in der Lage, die neue Virusvariante angemessen in Schach zu halten und vor schweren Verläufen zu schützen“, erklärt der Landrat. Bläse dankt zugleich allen Ärzten und Hilfsorganisationen, die die Impfkampagne des Ostalbkreises unterstützen und zusätzlich in ihrer Freizeit noch Sonderimpfaktionen mit hohen Impfzahlen organisieren. An diesem Wochenende finden in Aalen und Schwäbisch Gmünd wieder solche Termine statt. Im Impfstützpunkt des Kreises im Gmünder Congress-​Centrum wurde zudem die Kapazität erhöht, sodass Impfwillige dort auch ohne vorherige Terminvereinbarung vorbeikommen können.







