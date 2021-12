So tödlich ist die Pandemie

Dass wegen der Coronapandemie mehr Menschen sterben, ist bekannt. Das Statistische Bundesamt hat nun erstmals umfassende Analysen für die ersten zwei Coronawellen vorgelegt. Auch für das Jahr 2021 gibt es bereits Daten. Wir berichten die wichtigsten Erkenntnisse.Das Statistische Bundesamt betrachtet für die Antwort auf diese Frage das erste Pandemiejahr zwischen März 2020 und Februar 2021. In diesem Zeitraum sind verglichen mit den zwölf Monaten davor rund 7,5 Prozent mehr Menschen gestorben, das macht knapp 71 000 Fälle. Wegen der zunehmenden Alterung wäre lediglich ein Plus von etwa zwei Prozent zu erwarten gewesen. Dafür ist vor allem die zweite Coronawelle verantwortlich. „In dieser Zeit deckten sich die zusätzlichen Todesfälle nahezu komplett mit den beim Robert-​Koch-​Institut gemeldeten Covid-​19-​Todesfällen“, schreiben die Statistiker in einer am Donnerstag vorgestellten Analyse. Zudem gibt es starke regionale Unterschiede, die mit den Infektionszahlen in Zusammenhang stehen. In Schleswig-​Holstein lag die Übersterblichkeit im ersten Pandemiejahr bei zwei Prozent, in Sachsen bei 19 Prozent. Zwischenzeitlich hatten sich die Sterbefallzahlen im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Das sei „eine äußerst auffällige Entwicklung“, so die sonst vorsichtig formulierenden Statistiker

