Hirschbrauerei Heubach: Würdigung für 100-​jährige Kundentreue

Der Deutsche Kaiser in Heubach, die Gaststätte Adler in Heuchlingen und das Wanderheim Naturfreundehaus auf dem Himmelreich sind seit 100 Jahren Kunden der Hirschbrauerei in Heubach. Die Geschäftsführer der Hirschbrauerei, Alexander Caliz und Thomas Mayer, würdigten diese Kundentreue mit einer Urkunde.

Sonntag, 12. Dezember 2021

Edda Eschelbach

Eigentlich sollten die Jubilare schon im Januar geehrt werden, doch wegen des Lockdowns in der Gastronomie verspürten weder Kunde noch Brauerei Lust, ohne Emotionen und Festle dieses Dreierjubiläum zu begehen. Zwar sei die Corona-​Situation erneut sehr angespannt, so die Geschäftsführer der Brauerei, doch man wollte noch in diesem Jahr die Urkunden überreichen.









Die Rems-​Zeitung berichtet am 13. Dezember auch über die bewegte Geschichte der drei Gasthäuser .



