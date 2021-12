„Linsen und Spätzle“ fürs Ahrtal: Erfolgreiche Aktion in Leinzell

Fotos: dw

Großer Andrang herrschte am Sonntag um die Mittagszeit vor der Leinzeller Kulturhalle. Mit Abstand, Masken und ihren mitgebrachten Taschen und Körben freuten sich die Wartenden auf eine schwäbische Spezialität – Linsen, Spätzle und Saitenwurst.

Sonntag, 12. Dezember 2021

Edda Eschelbach

Die Gemeinde Leinzell mit ihrem Planungsteam hatte Linsen und Spätzle gekocht, mit einem doppelten Nutzen: Vielerorts konnte an diesem dritten Adventssonntag die Küche kalt bleiben, und es stand dennoch eine gute Mahlzeit auf dem Tisch. Außerdem war damit eine Spendenaktion verbunden, deren Erlös den Flutopfern im Ahrtal zufließen wird.





Ein ausführlicher Bericht über die Aktion „Linsen und Spätzle“ in Leinzell steht am 13. Dezember in der Rems-​Zeitung.



