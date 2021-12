Zwei leicht Verletzte bei Verkehrsunfall

Foto: rz

Am Freitag wurden bei einen Unfall bei Gschwend eine Frau und ihr kleiner Sohn leicht verletzt. Die Insassen eines weiteren unfallbeteiligeten Fahrzeugs blieben unverletzt.

Sonntag, 12. Dezember 2021

Edda Eschelbach

Am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr befuhr eine 22-​jährige VW Golf-​Fahrerin die Landstraße 1153 in Fahrtrichtung Hintersteinenberg. Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn kam sie in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 58-​jährigen Ford Transit– Fahrer. Die Unfallverursacherin und ihr 3-​jähriger Sohn kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Ford– Fahrer und seine 67-​jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 16.000 Euro.

