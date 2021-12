Bevölkerungsstudie: Geringer Impfschutz gegen Omikron

Auch britische Forscher plädieren für eine Booster-​Impfung. Dennoch bleibt ungeklärt, wie gefährlich die neue Coronavirus-​Variante ist.

Montag, 13. Dezember 2021

Thorsten Vaas

Forscher haben in einer Bevölkerungsstudie Hinweise darauf gefunden, dass die Wirkung der Corona-​Impfstoffe von Biontech und Astrazeneca gegen die Omikron-​Variante schwächer ausfällt als gegen die Delta-​Variante. Eine Auffrischungsimpfung hebt den Schutz vor symptomatischer Infektion wieder an, berichten die Forscher um Nick Andrews von der UK Health Security Agency ( UKHSA ) in einer noch nicht von Fachkollegen geprüften Studie. „Diese wichtige UK-​Studie zu Omikron zeigt erstmals klarer, wie ansteckend die Variante ist“, schreibt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Samstag dazu auf Twitter. -„Frühe Boosterimpfung scheint sinnvoll, wahrscheinlich notwendig.“ Die Forscher betonen, dass die Ergebnisse unter anderem aufgrund der noch geringen Zahl von Ansteckungen mit der Omikron-​Variante mit Vorsicht zu interpretieren seien.

