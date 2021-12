Zwei Verletzte bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Bahnhof in Gmünd

Symbolbild

Gegen 18.40 Uhr am Samstag sind zwei Jugendgruppen am Gmünder Bahnhof in Streit geraten. Mindestens zwei Jugendliche wurden bei der tätlichen Auseinandersetzung verletzt.

Montag, 13. Dezember 2021

Nicole Beuther

17 Sekunden Lesedauer



Bei den Tätlichkeiten soll auch ein Schlagring zum Einsatz gekommen sein. Beim Eintreffen der Polizei waren die Schläger nicht mehr vor Ort; eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 0 71 71/​35 80 entgegen.

