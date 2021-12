Dominiert Omikron an Weihnachten?

Hierzulande macht die Variante unter einem Prozent der Infektionen aus. Dänemark und Südafrika zeigen, wie schnell sich das ändern kann.

Dienstag, 14. Dezember 2021

Thorsten Vaas

Wie breitet sich die Omikron-​Variante aus? Was bedeutet das für den Verlauf der Pandemie? Die erste Frage wird in den Laboren beantwortet, die positive Coronaproben auf die neue Mutation untersuchen. Die zweite Antwort muss in den Ländern selbst gefunden werden – mit oder ohne ausreichend Labordaten. Die Informationslage ist nämlich weltweit äußerst unterschiedlich. Trotzdem lässt sich die Entwicklung abschätzen.

