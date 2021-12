Kindergarten in Waldstetten: Ein Neubau ist im Werden

Steigende Kinderzahlen, eine große Vielfalt an Betreuungsmöglichkeiten sowie eine volle Auslastung aller anderen Kindertageseinrichtungen haben in Waldstetten den Bau eines neuen Kindergartens erforderlich gemacht.

Zu einem Freudentag kurz vor Weihnachten und einem Highlight in der Gemeinde begrüßte Bürgermeister Michael Rembold am Montag Martin Oettle und Felix Knödler vom Architekten– und Ingenieurbüro Klaiber und Oettle, die Bauleute Martin Mager und Alois Schmid, vom Verein Rentenretter Waldstetten-​Wißgoldingen René Hahn, Sabrina Huber und Kristina Römer, sowie Ortsbaumeisterin Maren Zengerle und Claudia Kuhn, die im Rathaus für Kleinkindbetreuung zuständig ist. Weil viele angepackt und zusammengehalten hätten, so der Schultes, könne so ein Projekt entstehen.





