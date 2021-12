Schwimmverein Gmünd: Marie Fuchs gewinnt zwei Titel in der offenen Wertung

Acht Gold– sowie jeweils 15 Silber– und Bronzemedaillen in den Jahrgangswertungen hat sich das Team des Schwimmvereins Gmünd bei den baden-​württembergischen Meisterschaften in Heidelberg verdient.

Dienstag, 14. Dezember 2021

Die 31 persönlichen Bestzeiten bei 83 Starts sind deshalb hoch einzustufen, weil die Wettkämpfe unter strengen 2G-​Plus-​Regeln durchgeführt wurden.







Zwei Meistertitel in der offenen Wertung durch Marie Fuchs in den Königsdisziplinen 100 Meter Freistil und 200 Meter Lagen, acht Goldmedaillen sowie jeweils 15 Silber– und Bronzeplaketten in den Jahrgangwertungen. Mit dieser Ausbeute des 19-​köpfigen Teams des Schwimmvereins Gmünd bei den baden-​württembergischen Kurzbahnmeisterschaften im Hallenbad des Olympia-​Stützpunktes in Heidelberg waren SVG-​Trainer Björn Koch und seine Assistentin Dany Fuchs „sehr zufrieden“.

