Auch bei Kälte und Schnee täglich unterwegs: RZ-​Zeitungsausträger geehrt

Foto: astavi

Seit Jahren hat es Tradition, dass langjährige Austräger der Rems-​Zeitung im Rahmen der Trägerfeier geehrt werden. Aufgrund der Pandemie ist dies im zweiten Jahr in Folge nicht möglich. Gewürdigt wird die Leistung der Austräger vom Vertriebsteam aber trotzdem.

Mittwoch, 15. Dezember 2021

Nicole Beuther

Die Arbeit einer Vielzahl an Mitarbeitern im Verlag wäre nichts wert, wenn sie nicht wären – die Zeitungsausträger. Sie sind es, die dafür sorgen, dass die Zeitungen Tag für Tag in den Briefkästen landen. Auch bei Schnee oder Regen. Und meist dann, wenn der eine oder andere Leser noch tief und fest schlummert.Dass Angela und Ralph Christian, zwei von insgesamt 200 RZ-​Austrägern, während ihrer Arbeit anderen Menschen begegnen, kommt äußerst selten vor. Erst recht zu Beginn ihrer Arbeitszeit um 2 Uhr. Das Ehepaar aus Iggingen ist für das Verteilen von über 300 RZ-​Exemplaren in Iggingen, Brainkofen und Hussenhofen zuständig —

