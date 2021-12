Schule in Leinzell : Statt Millionen-​Zuschuss nur 100.000 Euro

Ein gewaltiges Finanzierungsloch entstand für die Gemeinde Leinzell im Rahmen der Generalsanierung des Schulzentrums. Dafür waren nämlich Zuschüsse in der Größenordnung von rund einer Million Euro fest eingeplant. Daraus wurde am Ende nur eine Förderung von 100.000 Euro.

Mittwoch, 15. Dezember 2021

Gerold Bauer

Die Differenz in Höhe von 900.000 Euro kann weder durch Einsparungen bei den Baukosten noch durch Ersatzdeckungsmittel im Finanzhaushalt der Gemeinde Leinzell ausgeglichen werden, so dass ein ein weiteres Darlehen unumgänglich ist.







Damit das Landratsamt diesen zusätzlichen Kredit genehmigt, muss die Gemeinde allerdings ihre eigenen Einnahmen besser ausschöpfen; soll heißen: an der Steuer– und Gebührenschraube drehen. Wie das geschehen soll, steht am 15. Dezember in der RZ!



