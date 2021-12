Omikron – wie lange schützt der Booster?

Laut pessimistischen Szenarien könnten sich in Großbritannien bald eine Million Menschen pro Tag mit Corona infizieren. Epidemiologen und Virologen erwarten auch in Deutschland eine schnelle Verbreitung der neuen Variante. Droht nun ein neuer Lockdown?

Die Virusvariante Omikron dürfte auch hierzulande bald das Corona-​Infektionsgeschehen dominieren. Experten fordern vor diesem Hintergrund ein rasches Handeln der Politik. Wir beantworten wichtige Fragen dazu.In Großbritannien und Dänemark, wo Virusvarianten besonders intensiv überwacht werden, verdoppelt sich die Zahl der Omikron-​Infizierten derzeit alle zwei bis drei Tage. „Dieses Tempo hat uns sehr überrascht“, sagt der Berliner Modellierungsexperte Dirk Brockmann. Die Verdoppelungsgeschwindigkeit sei drei bis vier mal höher als bei allen bisher bekannten Corona-​Varianten. Modellrechnungen zufolge könnten sich zwischen 20 und 34 Millionen Briten mit Omikron infizieren – rund die Hälfte der Bevölkerung. „Es wäre eher ein Wunder, wenn das in Deutschland nicht passieren würde“, so Brockmann. Pessimistischen Szenarien britischer Forscher zufolge könnte die Zahl der Neuinfektionen im Vereinigten Königreich durch Omikron auf bis zu eine Million pro Tag steigen – mit dramatischen Folgen für das Gesundheitssystem. Allerdings wurden dabei die zuletzt verfügten Kontaktbeschränkungen noch nicht berücksichtigt. In Deutschland könnte Omikron nach Einschätzung des Freiburger Virusimmunologen Christoph Neumann-​Haefelin bereits Mitte Januar dominieren und wieder zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen.

