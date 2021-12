Allround-​Service am Standort Bettringen: Vom Benziner über Hybrid– und E-​Auto bis zum Gasantrieb

Foto: Auto Kolb

Bei Auto Kolb sind die Kunden in einem persönlich-​familiären Umfeld gut aufgehoben – breites Spektrum an Arbeiten. Eine Sonderveröffentlichung der Rems-​Zeitung (Wochenend-​Ausgabe).

Freitag, 17. Dezember 2021

Michael Maier

28 Sekunden Lesedauer



Bei Auto Kolb in Alt-​Oberbettringen bekommt man Termine in der Regel spontan innerhalb von zwei Tagen. Nach Absprache wird sogar samstags gearbeitet, was berufstätige Kunden natürlich sehr zu schätzen wissen. Zum familären Service gehört auch ein Hol– und Bringdienst für Bettringen sowie ein Leihwagen für die Dauer der Reparaturen.



Am Standort in der Vorstadt 35 feiern Inhaber Simon Kolb und sein kleines Team 2021 das 10-​jährige Jubiläum. Im Jahr 2011 hatte man die Nachfolge des seit den 50er Jahren bestehenden KfZ-​Betriebs Auto Rooss angetreten. Mehr Infos in der Wochenend-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



121 Aufrufe

115 Wörter

48 Minuten Online



Beitrag teilen