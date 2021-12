Impfpflicht in Pflegeheimen: Viele Einrichtungsleiter im Ostalbkreis für allgemeine Impfpflicht

Von Mitte März 2022 an gilt die Impfpflicht für alle Mitarbeiter von Einrichtungen, in denen besonders durch Covid-​19 gefährdete Menschen leben. Das stellt auch die Pflegeheime in der Region vor Herausforderungen.

Allein die Diskussion über eine Impfpflicht im Pflegebereich hat in den vergangenen Wochen in den Einrichtungen der Vinzenz-​von-​Paul gGmbH etwas bewirkt: Mitarbeiter, die einer Impfung bislang skeptisch gegenüberstanden, haben sich nun doch dafür entschieden.





380 Mitarbeiter arbeiten in den Einrichtungen der Vinzenz-​von-​Paul gGmbH, zu der St. Anna, das Haus Deinbach und das Haus Riedäcker sowie drei Stationen des ambulanten Dienstes gehören. Bis 15. März 2022 müssen alle Beschäftigten vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein. Ansonsten droht die Kündigung. „Wir können gut damit leben, dass nun zunächst die vorgezogene Impfpflicht für bestimmte Gruppen kommt“, so Regionalleiterin Isolde Otto-​Langer, die sich aber ganz klar für eine allgemeine Impfpflicht ausspricht.

