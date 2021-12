Omikron: Erste Fälle im Rems-​Murr-​Kreis bestätigt

Foto: Tim Reckmann, pixelio

Im Rems-​Murr-​Kreis sind die ersten zwei Fälle der Omikron-​Variante des Coronavirus bestätigt worden. Nach ersten Informationen stehen die Fälle in einer Waiblinger Familie nicht im Zusammenhang mit einer Reiserückkehr. Innerhalb der Familie gibt es weitere Verdachtsfälle.

Freitag, 17. Dezember 2021

Nicole Beuther

Die Kontaktpersonennachverfolgung läuft. Hierzu stehen die Stadt Waiblingen und das Gesundheitsamt im engen Austausch.





Hintergrund: Das Land Baden-​Württemberg hat in dieser Woche strengere Das Land Baden-​Württemberg hat in dieser Woche strengere Quarantäne-​Regeln erlassen: Demnach müssen bei der Omikron-​Variante auch geimpfte und genesene Kontaktpersonen in Quarantäne.





Wer einen positiven Schnelltest oder eine rote Meldung in der Corona-​Warn-​App hatte, kann über das Corona-​Testportal des Landkreises einen kostenlosen PCR-​Test buchen. Damit Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome auch an den Feiertagen in einem solchen Fall schnell Klarheit bekommen können, öffnet der Rems-​Murr-​Kreis sein PCR-​Testzentrum am Klinikum Winnenden bewusst an den Feiertagen. Dank des eigenen Labors in den Kliniken erhält man das Ergebnis noch am selben Tag, zum Beispiel über die RMK-​COSIMA-​App.





In der ersten Januarwoche bekommen die Mitarbeiter dann eine verdiente Pause, bevor das Zentrum zum Schulstart nach den Ferien wieder öffnet. Die Öffnungszeiten: 20. bis 23. Dezember: täglich 8 bis 15 Uhr; 24. Dezember bis 2. Januar: täglich 8 bis 12 Uhr; 3. bis 7. Januar: geschlossen ; 8. bis 9. Januar: täglich 8 bis12 Uhr . Ab 10. Januar dann wieder wie gehabt unter der Woche 8 bis 15 Uhr und am Wochenende 8 bis 12 Uhr. Achtung: Wer für Corona typische Symptome hat, sollte sich mit dem Hausarzt in Verbindung setzen.







Auch im Ostalbkreis rechnet man damit, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Virusvariante auch hier ankommt. Wie schnell verbreitet sich die Omikron-​Variante? Dieser Frage ging die Rems-​Zeitung auch am 16. Dezember nach.

