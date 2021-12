Keine Angst vor dem Weihnachtsstress: Zeit für Last-​Minute-​Geschenke

Foto: pixabay

Weihnachtseinkauf nicht länger aufschieben: In Schwäbisch Gmünd ist alles vorhanden, und es mangelt nicht an Ideen. Eine Sonderveröffentlichung der Rems-​Zeitung.

Samstag, 18. Dezember 2021

Michael Maier

Für viele ist die Weihnachtszeit die stressigste Zeit des Jahres. Das Weihnachtsfest und –essen müssen geplant werden, man muss sich ins Kaufhausgewühl stürzen, um Geschenke zu besorgen, und auch auf der Arbeit steht vor dem Jahreswechsel meist eine Menge an, bevor die Feiertage losgehen. Früh sollte der Ablauf des Heiligabends geplant und mit allen abgesprochen werden, um eventuelle Konflikte zu vermeiden.



Jetzt fehlen vielleicht noch ein paar kleine Geschenke, doch in Gmünd gibt es diesbezüglich eigentlich alles vor Ort. Man braucht sich nur in der Rems-​Zeitung über interessante Angebote informieren und auf den Weg in die Stadt zu machen. Für jeden dürfte etwas Passendes dabei sein. Mehr Infos in der Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung.