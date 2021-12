Pläne für „Eco Village“ auf dem TSB-​Sportgelände in Schwäbisch Gmünd

In Form von Plänen hat die Bebauung des alten TSB-​Geländes in der Buchstraße schon Gestalt angenommen: Der Investor übergab den Bauantrag an die Stadt und stellte dabei ein Konzept vor, das Wohnkomfort, ansprechende Optik und den Anspruch an klimaneutrales Bauen in Einklang bringen will. Die Gebäude mit 300 Wohnungen werden in Holzbauweise erstellt.

Samstag, 18. Dezember 2021

Gerold Bauer

Ungewöhnlich für Mietwohnungen in mehrstöckigen Häusern ist der weitestgehende Verzicht auf Stein und Beton im Hochbau. Nur die Grundplatten und (aufgrund der Brandschutzauflagen) die Treppenhäuser sind aus Beton; für die Gebäude hat Architekt Heiko Ostmann unter dem Arbeitstitel „Eco Village“ vor allem Holz und Glas vorgesehen. Allerdings keine Holzständerbauweise, sondern zu massiven Wänden verbundenes Holz – also eine moderne Form des Blockhauses. „Eco“ steht bei diesem Projekt für das ökologische Bewusstsein bei einer Planung, die den Klimaschutz ernst nehmen will.





Wo Generationen von Gmünderinnen und Gmündern Sport getrieben habe, soll in innovativer und klimaneutraler Bauweise Wohnraum entstehen. Werner Braun und Thomas Schmitt, die Chefs des Investors „thallos AG“, präsentierten gemeinsam mit dem Architekten die Pläne.

