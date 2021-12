DJK Gmünd: 2:3 gegen Villingen

Foto: Caliskan

Die DJK Schwäbisch Gmünd bringt den TV Villingen in der Volleyball-​Regionalliga Süd an den Rande einer Niederlage. Beim 2:3 (29:31, 29:27, 19:25, 25:20 und 6:15) zeigt die Mannschaft von Trainer Hannes Bosch in der Straßdorfer Römersporthalle eine begeisternde Leistung.

Sonntag, 19. Dezember 2021

Alex Vogt

Im letzten Spiel vor der kurzen Winterpause der Volleyball-​Regionalliga Süd hat sich die DJK Gmünd für die letzte Heimschlappe rehabilitiert. Vor einer guten Zuschauerkulisse in der Römersporthalle waren die Einhörner bis zum 2:2-Satzgleichstand ein ebenbürtiger Gegner. Dass der entscheidende fünfte Durchgang aber an das Spitzenteam TV Villingen ging (15:6), sorgte natürlich für Enttäuschung bei den Spielerinnen – aber am Ende wurden sie verdientermaßen von den Fans mit großem Applaus bedacht.

