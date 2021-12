Durchsuchung in Gschwend wegen „Hetze gegen Politiker“

Foto: picture alliance /​Bildagentur-​online/​Ohde | Bildagentur-​online/​Ohde

Hausdurchsuchung in Gschwend wegen Hasspostings: Nun gibt die Polizei weitere Details bekannt.

Donnerstag, 02. Dezember 2021

Thorsten Vaas

Bei der Hausdurchsuchung in Gschwend wegen Hasspostings hat die Polizei diverse Datenträger sichergestellt. Das teilt Holger Bienert, Sprecher des Aalener Polizeipräsidiums, auf Nachfrage der Rems-​Zeitung mit. Die Ermittler waren auf den Mann aufmerksam geworden, nachdem er in einer Facebookgruppe aus Weiden in der Oberpfalz kommentiert hatte. Es sei dabei um „Hetze gegen Politiker“ gegangen.