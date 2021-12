Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen: Wieder mehr Zugänge

Die Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen. Foto: Beate Gralla

Bis zum 31. Dezember 2022 wird der Betrieb der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen weitergeführt. Das geplante Ende der LEA ist immer wieder auch Thema in den Kommunen des Ostalbkreises – denn ohne LEA besteht die Pflicht, Flüchtlinge aufzunehmen.

Donnerstag, 02. Dezember 2021

Nicole Beuther

Einige Kommunen berücksichtigen dies aktuell bei den Finanzplanungen für die kommenden Jahre, andere Städte und Gemeinden haben bereits in den vergangenen Jahren entsprechende Räumlichkeiten geschaffen und diese schon bisher Flüchtlingen zur Verfügung gestellt.





Wovon die Aufnahmequote abhängt, wie viele Flüchtlinge aktuell in der LEA leben und wie es um die Impfquote steht, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



















